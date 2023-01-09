Самых талантливых учителей Хабаровска выберут на конкурсе «Педагогический звездопад – 2023» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 января в Хабаровске начнется прием заявок на участие в конкурсе «Педагогический звездопад - 2023». В рамках мероприятия выберут лучших учителей краевой столицы в восьми номинациях: «Лучший учитель года», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ года», «Лучший педагог-психолог года», «Лучший педагог-наставник года», «Лучший воспитатель года», «Самый классный «классный», «Сердце отдаю детям» и «Лучший молодой педагог года».

- «Педагогический звездопад» станет площадкой, где специалисты смогут обменяться опытом и почерпнуть для себя новые знания, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Лучший педагог будет представлять город уже на краевом конкурсе, который проходит раз в два года.

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