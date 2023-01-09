Хабаровчанам покажут первый мультфильм от детских стоматологов

Чистить зубы может быть не только полезно, но и интересно. О неизвестном мире зубных бактерий и микробов рассказали хабаровские стоматологи в совместном проекте с анимационной студией «Мечталет».

- Идея сделать мультфильм была у нас давно, мы всегда используем в своих уроках гигиены мультфильм про крокодила и птичку Тари. Скажу без преувеличения - ситуация со здоровьем зубов у детей - критическая. Уже в год у нас бывают пациенты с кариесом молочных зубов. Как появляется кариес, как ведут себя во рту кариозные монстры, и что дети и взрослые могут сделать для профилактики - мы объяснили в нашей короткометражной анимации, - рассказывает управляющая группой компаний «Тари», врач-стоматолог Наталья Африканова.

В короткометражке - 17 персонажей-микробов. У каждого микроба свой характера и образ. Микробы настолько полюбились детским стоматологам поликлиники «Тари Лэнд», что врачи приняли участие в их озвучивании.

Премьера мультфильма «Как приручить микробов» состоится в Хабаровске 15 января в кинотеатре «Синема 9». Посмотреть мультфильм могут все желающие, начало сеансов с 17:00.

После премьеры мультфильм планируют использовать для популяризации профилактики, обучения детей и взрослых правильной гигиене зубов.

Кстати, все хорошие истории имеют продолжение - и в компании «Тари» уверены, что история этих микробов - не исключение.