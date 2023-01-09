Три машины попали в ловушку на закрытой переправе «Амурск-Вознесенское» Фото: администрация Амурского района

Несмотря на то, что официальное открытие ледовой переправы Амурск - Вознесенское запланировано на 15 января 2023 года, некоторые водители на свой страх и риск пытаются срезать путь через Амур. Бездумные решения часто становятся причиной трагедий и несчастных случаев.

Только за 6 января три машины едва не ушли под воду, пытаясь объехать Комсомольск по неокрепшему льду. «Тойота Айс Лайт» попала в наледь, а «Приус» и «РАВ 4» провалились колесами в воду. Иномарки пришлось доставать поисково-спасательному отряду. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

Водителей призывают не подвергать свои и жизни пассажиров опасности.

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