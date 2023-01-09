Первичное отделение движения детей и молодежи создано в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае создано первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ). Оно будет работать на базе краевого детского центра «Созвездие» в Хабаровске. В учредительной конференции приняли участие министр образования и науки региона Виктория Хлебникова, гендиректор центра Алла Волостникова, делегаты Хабаровского края с первого съезда РДДМ.

- Движение объединит все существующие ресурсы, в том числе информационные. «Юнармия», «Российское движение школьников» и другие крупные молодежные организации объединятся в одну. На портале будьвдвижении.рф можно подать заявку на вступление. Наша следующая цель - создать объединения в каждом образовательном учреждении региона, - сказал Александр Воробьев, председатель совета хабаровского регионального отделения РДДМ.

Наблюдательный совет РДДМ возглавляет президент России Владимир Путин. В Хабаровском крае создан координационный совет по взаимодействию с движением и его отделениями, работу которого возглавил губернатор Михаил Дегтярев.

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