ТОСы Хабаровского района получат 62 миллиона рублей в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровский район стал лидером по числу выигранных проектов в рамках конкурса территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Из 143 заявок было одобрено 98. Для их реализации из краевого бюджета будет выделено 62 миллиона рублей.

В селе Некрасовка в 2023 году реализуют 19 проектов на сумму почти 13 миллионов рублей, в Дружбинском - 17 одобренных заявок на 10,4 миллиона. Два ТОСа, которые созданы на территориях между населенными пунктами, получат около 1,4 миллиона на три проекта.

Большая часть денег будет направлена на обустройство детских и спортивных площадок, хоккейных коробок, установку уличного освещения, создание пешеходных дорожек, ливневок, благоустройство скверов и парков, дворов.

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