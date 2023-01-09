В Хабаровском крае появится комбинат по переработке оловянных концентратов Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
В Хабаровском крае планируют открыть комбинат глубокой переработки оловянных концентратов. Проект стратегически важен для региона. Он позволит привлечь дополнительно пять миллиардов рублей в виде инвестиций и создать 200 рабочих мест. Создание комбината обсудили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и представитель совета директоров ПАО «Русолово» Александр Хрущ.
- Группа компаний «Русолово» добывает металлы из руд и недр в Хабаровском крае. Развитие промышленного потенциала Солнечного района - стратегическое направление. В ближайших планах инвестора - нарастить мощности по производству оловянных концентратов и обеспечить их более глубокую переработку, - сказал Михаил Дегтярев.
Также в производство будут вовлечены месторождения олова и меди. Сейчас они находятся в статусе геологоразведки и консервации.
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