Потепление ожидает Хабаровский край 10 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После сильных рождественских морозов с ледяным ветром погода в Хабаровске 10 января изменится в лучшую сторону. Ночью еще продержится низкая температура, которая опустится от -22 до -24, но уже днем столбик термометра покажет от -12 до -14 градусов. Во вторник осадков не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае 10 января не будет снежной. На всей территории региона существенных осадков не ожидается. Ветер будет достигать 11-12 метров в секунду, только в Тугуро-Чумиканском районе возможны порывы до 20 метров.

На юге края ночью будет от -22 до -27, а днем от -10 до -15 градусов. В центральной части региона от -19 до -36 ночью и от -8 до -26 днем. В северных районах ночью температура составит от -20 до -35, днем от -15 до -28 градусов.

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