Конкурс краеведческих видеопроектов «Люди неба – 2023» стартовал в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Юные хабаровчане могут принять участие во всероссийском конкурсе краеведческих видеопроектов «Люди неба - 2023». Он посвящен знаменательным датам в истории. Мероприятие приурочено к 100-летию гражданской авиации в России.

- Участниками могут стать ученики образовательных учреждений от 12 до 18 лет, представители авиатехнических кружков, аэроклубов, творческих и краеведческих объединений, школьных музеев. Они должны иметь базовые навыки краеведческой, экскурсионной и поисковой работы, уметь создавать видеопрезентации и видеоклипы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Конкурс проводится среди участников в двух категориях - индивидуальной и коллективной (до пяти человек в команде). Победителей выберут после 30 апреля в четырех номинациях: «Военные пилоты», «Пилоты гражданской авиации», «Полярные авиаторы» и «Герои авиации военного времени».

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