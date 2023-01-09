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НовостиПроисшествия9 января 2023 4:44

Отошел на пару минут: двое мужчин угнали иномарку, пока хозяин был в магазине

Угоном автомобиля закончился поход в магазин для жителя Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
Угоном автомобиля закончился поход в магазин для жителя Хабаровского края

Угоном автомобиля закончился поход в магазин для жителя Хабаровского края

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель поселка Мухен в районе имени Лазо обратился в полицию. Мужчина приехал в магазин на иномарке, припарковал ее на стоянке и отошел на пару минут. Глушить двигатель он не стал, так как не планировал уходить надолго. Когда он вернулся с покупками, его машины уже не было.

Заведенное авто с ключами в замке зажигания увидели двое местных жителей 25 и 35 лет. Они запрыгнули в машину и скрылись. Угонщики поехали за пределы поселка. Там они увидели служебный транспорт Госавтоинспекции. В этот момент водитель потерял управление и съехал в кювет. Мужчин задержали на месте, а авто вернули владельцу.

- Полиция завела уголовное дело. За угон задержанным грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия одного из мужчин взяли под стражу, а с его соучастника взяли подписку о невыезде.

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