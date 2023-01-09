Декада спорта и здоровья прошла в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла декада спорта и здоровья. Ее открыл «Забег обещаний», который прошел 1 января на стадионе имени Ленина. Участники пробежали символические 2023 метра. На арене «Ерофей» прошел рождественский турнир по бенди, а в универсальном спортивном комплексе разыграли медали и кубки «Рождественских встреч» по волейболу. На стадионе спорткомплекса «Энергия» прошел турнир по «футболу на снегу», и впервые состоялась лыжная гонка «Новичок-2023».

- Центральной спортплощадкой на время новогодних праздников стала площадь имени Ленина. Здесь впервые разыграли Кубок Деда Мороза по «уличному» керлингу, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В декаде спорта и здоровья приняли участие больше 25 тысяч жителей региона. Всего было организовано больше 150 мероприятий во всех районах края.

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