Потеряла все: женщина из ЕАО взяла почти 1,3 миллиона в кредит, чтобы сыграть в онлайн-игру

Женщина из ЕАО потеряла больше миллиона рублей в онлайн-игре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница одного из поселков в ЕАО набрала кредитов, чтобы сыграть в онлайн-игру. Она даже стала «победителем», но вместо выигрыша в пять миллионов у нее остался огромный долг.

Женщина увидела пост в соцсети, где пользователям предлагали испытать удачу в «Колесе фортуны». Суть игры заключалась в том, чтобы сделать самый большой взнос среди 10 участников. Победителю полагался приз - пять миллионов рублей.

Загоревшись идеей сорвать джекпот, женщина взяла два кредита. Она переводила деньги частями на счет, указанный организаторами игры. Позже с ней связались и сообщили о победе. Но чтобы получить приз, ей нужно было перевести миллион в качестве налога. Таких денег у победительницы не оказалось. Тогда ей предложили, как казалось, идеальный выход - заплатить то, что у нее есть, а остальную часть «налога» покроют организаторы игры.

Обрадовавшись, женщина перевела 300 тысяч и стала ждать свой выигрыш. Просматривая соцсети, она наткнулась на сообщение, в котором другая участница «Колеса фортуны» предупреждала об обмане. Она писала, что ее кинули на крупную сумму. Тогда женщина забеспокоилась и отправила сообщение организаторам, рассказав о своих подозрениях. Ей ответили, что переживать не о чем, но вскоре аккаунт, с которым она вела переписку, стал недоступен.

Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию. В общей сложности она потеряла 1,27 миллиона рублей. Правоохранители завели дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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