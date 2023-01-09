Работу экологической котельной проверили в селе Мирное Хабаровского края

Работу котельной проверили в селе Мирное Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Работу котельной в селе Мирное проверили специалисты краевого министерства ЖКХ. В 2022 году здесь открыли экологическую котельную с умным оборудованием. Она обслуживает около тысячи местных жителей.

- В котлах-автоматах есть бункеры для хранения запаса угля и система его автоматической подачи в камеру сгорания. Весь процесс контролируется автоматикой, не требуя постоянного присутствия работников. Это сокращает расходы на обслуживание котельной, - сказал Геннадий Фесик, представитель администрации Хабаровского района.

Местные жители отмечают, что с запуском новой котельной пропали перебои с отоплением. Теперь же батареи всегда горячие, в квартиры не летит сажа, пропал неприятный запах.

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