Жители Хабаровска могут стать участниками конкурса «Пробуждая сердца» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Конкурс «Пробуждая сердца» проходит по всей стране. Он посвящен памяти Василия Ланового, народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка России». Хабаровчане могут подать заявки на участие в электронном виде.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях по четырем номинациям: «Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков», «Выразительное чтение наизусть произведений о Великой Отечественной войне», «Коллективная творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики», «Стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма».

Финальный этап конкурса пройдет с 17 января по 15 февраля. Победителей пригласят в Москву на церемонию награждения.

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