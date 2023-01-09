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НовостиОбщество9 января 2023 6:20

Жители Хабаровска могут стать участниками конкурса «Пробуждая сердца»

Он посвящен русской классике
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровска могут стать участниками конкурса «Пробуждая сердца»

Жители Хабаровска могут стать участниками конкурса «Пробуждая сердца»

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Конкурс «Пробуждая сердца» проходит по всей стране. Он посвящен памяти Василия Ланового, народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка России». Хабаровчане могут подать заявки на участие в электронном виде.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях по четырем номинациям: «Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков», «Выразительное чтение наизусть произведений о Великой Отечественной войне», «Коллективная творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики», «Стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма».

Финальный этап конкурса пройдет с 17 января по 15 февраля. Победителей пригласят в Москву на церемонию награждения.

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