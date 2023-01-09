Жители Хабаровска могут стать участниками конкурса «Пробуждая сердца»
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Конкурс «Пробуждая сердца» проходит по всей стране. Он посвящен памяти Василия Ланового, народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка России». Хабаровчане могут подать заявки на участие в электронном виде.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях по четырем номинациям: «Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков», «Выразительное чтение наизусть произведений о Великой Отечественной войне», «Коллективная творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики», «Стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма».
Финальный этап конкурса пройдет с 17 января по 15 февраля. Победителей пригласят в Москву на церемонию награждения.
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