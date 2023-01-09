Мобильные пункты по отбору на военную службу по контракту работают в Хабаровском крае Фото: Министерство обороны РФ

Работа пунктов по отбору на военную службу по контракту организована в Восточном военном округе (ВВО). В Хабаровском крае также открыты мобильные комплексы, где специалисты по кадрам рассказывают жителям об особенностях работы контрактников. Для них доступна программа накопительно-ипотечной системы и другие социальные гарантии.

- На месте все желающие проходят профессиональное тестирование. Оно позволяет определить склонность человека к военно-учетной специальности, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Мобильные комплексы работают на базе шасси «КамАЗ-43118» и информационно-сценического модуля. Такие системы используют для проведения информационной и агитационной деятельности.

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