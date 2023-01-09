Ушла к соседям и не заперла дверь: у жительницы Хабаровска из общежития украли ноутбук и смартфон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция в Хабаровске по горячим следам раскрыла кражу ноутбука и смартфона из комнаты в общежитии. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, о пропаже заявила хозяйка комнаты, она ночью вышла к соседям и не закрыла дверь, а когда вернулась, техники уже не было. Оперативники задержали подозреваемого.

- Задержанный местный житель подозревается в хищении ноутбука и смартфона суммарной стоимостью 55 тысяч рублей из незапертой комнаты общежития. Им оказался 30-летний ранее не судимый житель микрорайона Пятая площадка.

Похищенные вещи мужчина принес в соседнюю квартиру к своей знакомой на хранение. Ноутбук и телефон оперативники нашли при обыске. Их вернут хозяйке. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Он может лишиться свободы на шесть лет.

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