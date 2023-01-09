Отопительный сезон проходит в Хабаровском крае в плановом режиме Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проинспектировали работу коммунальных объектов с целью контроля прохождения отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, сотрудники министерства ЖКХ побывали в селе Мирное и посмотрели, как работает новая котельная.

Объект появился в селе в прошлом году благодаря концессионному соглашению. Заявлено, что котельная позволяет экономить порядка восьми миллионов рублей. Тепло в дома получают больше 1000 жителей.

- С переводом тепловой нагрузки на угольные котлы-автоматы мазутные котлоагрегаты остановлены и выведены из эксплуатации. В результате затраты на котельное топливо снижены на 65%. Годовая экономия - около 8,7 миллиона рублей, - сообщили в правительстве.

Котлы-автоматы имеют специальные бункеры, где хранится запас угля, а также систему его автоматической подачи на сжигание. Эта работа автоматизирована, присутствие людей не требуется.

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