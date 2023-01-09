В 2023 году дома культуры Хабаровского края получат федеральное финансирование Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в наступившем году дома культуры получат финансирование, в том числе федеральное. Как сообщает пресс-служба правительства края, только три объекта в Бикинском, Охотском и Ванинском районах отремонтируют за 23 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Культура». В прошлом году по проекту отремонтировали дома культуры в Тулучах, Тумнине и Ине. На это было потрачено 20 миллионов рублей.

По проекту «Местный Дом культуры» в этом году обновят дома культуры в 16 районах края на 10,7 миллиона рублей.

- В районах проживают люди с творческим потенциалом. Чтобы его реализовать, нужны современные и комфортные условия. Для этого мы ежегодно проводим конкурсный отбор, в котором могут участвовать все дома культуры нашего региона, чтобы культура была доступнее, а условия для посетителей и наших работников - комфортнее, - говорит Юрий Ермошкин, глава краевого минкульта.

За минувший год в крае реализовали все проекты, запланированные в рамках федеральной программы.

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