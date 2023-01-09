Девочка в больнице: в Хабаровске на пешеходном переходе сбили ребенка Фото: скриншот с видео

В Хабаровске на улице Тихоокеанской днем 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщает госавтоинспекция города Хабаровска, девочку 14 лет сбили на пешеходном переходе. Ребенка отвезли в больницу.

- Водитель, управляя автомобилем Kia по улице Тихоокеанская, в районе дома 73 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

Госавтоинспекторы призвали водителей быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и пропускать уже ступивших на зебру людей.

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