Мэр Биробиджана предложил перенести крещенскую купель в другое место Фото: телеграм-канал Максима Семенова

В Еврейской автономной области глава Биробиджана предложил горожанам принять участие в опросе - куда именно перенести купель для крещенских купаний. Как отмечает мэр, к Крещению начали готовиться заблаговременно, для этого был обследован участок на реке Бира в районе набережной. Раньше крещенские купания проводили именно здесь, однако в этом году на месте заметили промоины, река недостаточно замерзла.

- Есть предложение обустроить крещенский городок и купель либо на участке реки Биры в микрорайоне имени Бумагина напротив нашей сопки, либо на Невском заливе. Примите участие в опросе! - написал в своем телеграм-канале Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Ниже глава города разместил опросник с вариантами ответа. Проголосовать может каждый биробиджанец.

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