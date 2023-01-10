В шести районах Хабаровского края сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 9 января эпидемиологическая обстановка в Хабаровском крае остается напряженной. В новогодние праздники жители региона реже обращались к медикам, но уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает нормы. Тяжелая ситуация отмечается в Хабаровском, Вяземском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском и Охотском районах.

- Среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие. Около 40% случаев заражения приходится на свиной грипп, - рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Жителям региона рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах, держать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.

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