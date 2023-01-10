Миллионы рублей задолжали управляющие компании «Водоканалу» Хабаровска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) накопили огромные долги за водоснабжение и водоотведение. «Водоканал» Хабаровска опубликовал список заядлых неплательщиков за услуги:

- «ВИК-Грант» - 44,258 миллиона рублей;

- «УК «ДВСРК» - 40,95 миллиона рублей;

- «УО МКД» - 24,02 миллиона рублей;

- ТСЖ «Созвездие» - 11,16 миллиона рублей;

- ТСЖ «Великая стена» - 5,9 миллиона рублей;

- «Сервис-Центр» - 5,69 миллиона рублей;

- «Восточное» - 847,6 тысячи рублей;

- ЖКХ-Сервис» - 468,8 тысячи рублей;

- ТСЖ «Знамя» - 308,6 тысячи рублей;

- «Сантехстрой» - 44,4 тысячи рублей.

Информация актуальна по состоянию на 1 января 2023 года.

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