Миллионы рублей задолжали управляющие компании «Водоканалу» Хабаровска
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) накопили огромные долги за водоснабжение и водоотведение. «Водоканал» Хабаровска опубликовал список заядлых неплательщиков за услуги:
- «ВИК-Грант» - 44,258 миллиона рублей;
- «УК «ДВСРК» - 40,95 миллиона рублей;
- «УО МКД» - 24,02 миллиона рублей;
- ТСЖ «Созвездие» - 11,16 миллиона рублей;
- ТСЖ «Великая стена» - 5,9 миллиона рублей;
- «Сервис-Центр» - 5,69 миллиона рублей;
- «Восточное» - 847,6 тысячи рублей;
- ЖКХ-Сервис» - 468,8 тысячи рублей;
- ТСЖ «Знамя» - 308,6 тысячи рублей;
- «Сантехстрой» - 44,4 тысячи рублей.
Информация актуальна по состоянию на 1 января 2023 года.
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