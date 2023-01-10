Орудовал на крышах и чердаках: сотни людей стали жертвами похитителя проводов в Хабаровске

Мужчина совершил 46 преступлений за 10 месяцев в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
25-летний хабаровчанин совершил 46 преступлений с января по октябрь 2022 года. Его обвиняют сразу по двум статьям - «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». По версии следствия, он 10 месяцев подряд орудовал на чердаках и крышах многоквартирных домов в Южном микрорайоне города.
- Мужчина вырезал медный кабель, планируя продать ценный металл. Из-за его действий жители краевой столицы массово оставались без доступа в интернет и телефонной связи. Общий ущерб составил больше миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Правоохранители утвердили обвинение по уголовному делу и передали его в суд для рассмотрения по существу.
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