Главу поселка в Хабаровском крае оштрафовали из-за нарушений закона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В прокуратуру района имени Лазо поступила информация о нарушении закона со стороны администрации поселка Мухен. Правоохранители провели проверку, которая подтвердила подозрения. Оказалось, что местная администрация затягивала сроки ответов на обращения жителей. Нарушения были зафиксированы в сентябре 2022 года.

- Прокурор района внес в администрацию поселения представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Главу поселка Мухен привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

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