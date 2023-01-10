Главу поселка в Хабаровском крае оштрафовали из-за нарушений закона
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В прокуратуру района имени Лазо поступила информация о нарушении закона со стороны администрации поселка Мухен. Правоохранители провели проверку, которая подтвердила подозрения. Оказалось, что местная администрация затягивала сроки ответов на обращения жителей. Нарушения были зафиксированы в сентябре 2022 года.
- Прокурор района внес в администрацию поселения представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Главу поселка Мухен привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
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