Врать - плохо: до двух лет колонии грозит амурчанину за обман полицейских

Мужчина из Амурска предстанет перед судом за ложный донос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За обман полицейских будут судить 48-летнего жителя Амурска, который пытался избежать наказания за вождение в пьяном виде. По версии следствия, 1 октября 2022 года он сел за руль подшофе, устроил аварию и сбежал, бросив свою машину. Через месяц амурчанин решил сообщить в полицию об угоне авто. Он надеялся, что так ему удастся обмануть правоохранителей, чтобы не нести ответственность за аварию.

- Когда ложь вскрылась, мужчину обвинили в заведомо ложном доносе. На него завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы по делу переданы в Амурский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, - лишение свободы на два года.

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