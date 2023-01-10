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НовостиОбщество9 января 2023 23:59

Врать - плохо: до двух лет колонии грозит амурчанину за обман полицейских

Мужчина из Амурска предстанет перед судом за ложный донос
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина из Амурска предстанет перед судом за ложный донос

Мужчина из Амурска предстанет перед судом за ложный донос

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За обман полицейских будут судить 48-летнего жителя Амурска, который пытался избежать наказания за вождение в пьяном виде. По версии следствия, 1 октября 2022 года он сел за руль подшофе, устроил аварию и сбежал, бросив свою машину. Через месяц амурчанин решил сообщить в полицию об угоне авто. Он надеялся, что так ему удастся обмануть правоохранителей, чтобы не нести ответственность за аварию.

- Когда ложь вскрылась, мужчину обвинили в заведомо ложном доносе. На него завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы по делу переданы в Амурский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, - лишение свободы на два года.

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