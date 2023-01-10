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НовостиОбщество10 января 2023 0:17

Итоги благотворительной акции «Дети - детям» подвели в Хабаровске

Она проводилась с 16 ноября по 24 декабря
Александра ЯВИЩЕНКО
Итоги благотворительной акции «Дети – детям» подвели в Хабаровске

Итоги благотворительной акции «Дети – детям» подвели в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В конце 2022 года завершилась городская благотворительная акция «Дети - детям». Ее целью было оказание помощи ребятам в трудной жизненной ситуации. Семь детских и молодежных общественных объединений Хабаровска стали участниками акции.

- Добровольцы собирали детскую и подростковую одежду, сладкие подарки, игрушки, канцелярские товары, книги и товары для творчества, - рассказали в администрации Хабаровска.

Все собранные вещи были переданы в школу-интернат №3, детский дом №4, детскую больницу имени Пиотровича, в краевой центр психолого-педагогической, медицинской и соцпомощи, в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям.

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