Итоги благотворительной акции «Дети – детям» подвели в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В конце 2022 года завершилась городская благотворительная акция «Дети - детям». Ее целью было оказание помощи ребятам в трудной жизненной ситуации. Семь детских и молодежных общественных объединений Хабаровска стали участниками акции.
- Добровольцы собирали детскую и подростковую одежду, сладкие подарки, игрушки, канцелярские товары, книги и товары для творчества, - рассказали в администрации Хабаровска.
Все собранные вещи были переданы в школу-интернат №3, детский дом №4, детскую больницу имени Пиотровича, в краевой центр психолого-педагогической, медицинской и соцпомощи, в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям.
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