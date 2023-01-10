Предприниматели Хабаровского края научатся продвижению бренда в медиапространстве Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр «Мой бизнес» подготовил большую образовательную программу для предпринимателей Хабаровского края. На курсах бизнесмены научатся продвигать бренд в Сети, изучат основы финансового менеджмента и планирования.

- Курсы начнутся 10 января в онлайн- и офлайн-форматах. Приоритетные направления обучения - финансовое управление, отработка навыков в переговорах, развитие бизнеса в цифровой среде, - сказала Екатерина Чабан, директор хабаровского центра «Мой бизнес».

Записаться на тренинги можно онлайн на сайте центра, а получить консультацию по обучению, продвижению либо мерам поддержки - по телефону горячей линии: 8 800 555-39-09.

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