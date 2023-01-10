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НовостиПроисшествия10 января 2023 1:30

Торговали «смертью»: пара из Хабаровска снабжала знакомых героином

Гражданских супругов из Хабаровска осудят за торговлю героином
Александра ЯВИЩЕНКО
Гражданских супругов из Хабаровска осудят за торговлю героином

Гражданских супругов из Хабаровска осудят за торговлю героином

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2022 года полицейские задержали 47-летнего мужчину и его 51-летнюю сожительницу по подозрению в наркоторговле. Гражданские супруги заказали партию диацетилморфина в Сети. Они фасовали наркотик на разовые дозы и продавали его своим знакомым. Женщина искала покупателей, а ее партнер ходил на встречи с клиентами, чтобы передать героин.

- Следователями доказана причастность обвиняемых к совершению двух эпизодов сбыта и покушения на продажу запрещенных веществ. Дома у гражданских супругов нашли восемь граммов героина и шприцы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За торговлю наркотиками обоим фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина на время следствия заключен под стражу, а с его подельницы взяли подписку о невыезде.

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