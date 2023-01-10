Торговали «смертью»: пара из Хабаровска снабжала знакомых героином

Гражданских супругов из Хабаровска осудят за торговлю героином Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2022 года полицейские задержали 47-летнего мужчину и его 51-летнюю сожительницу по подозрению в наркоторговле. Гражданские супруги заказали партию диацетилморфина в Сети. Они фасовали наркотик на разовые дозы и продавали его своим знакомым. Женщина искала покупателей, а ее партнер ходил на встречи с клиентами, чтобы передать героин.

- Следователями доказана причастность обвиняемых к совершению двух эпизодов сбыта и покушения на продажу запрещенных веществ. Дома у гражданских супругов нашли восемь граммов героина и шприцы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За торговлю наркотиками обоим фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина на время следствия заключен под стражу, а с его подельницы взяли подписку о невыезде.

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