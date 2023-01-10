Счет шел на минуты: пожарные вытащили женщину из горящего дома в Хабаровске

Женщина едва не погибла при пожаре в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 9 января на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о пожаре в доме №6 на улице Революции. Семь спасателей на двух машинах сразу выехали по адресу. На месте они сформировали звено газодымозащитной службы и вошли в здание на разведку. Внутри пожарные обнаружили женщину. Ее эвакуировали из дома и передали медикам.

- Пострадавшая отравилась угарным газом. Ее на скорой увезли в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В доме горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Открытый огонь удалось потушить за 12 минут. Еще около часа понадобилось, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Дознаватели приступили к осмотру места ЧП. Они установят обстоятельства и причины пожара.

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