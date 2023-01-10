Конкурс игры на народных инструментах «Играй-город» пройдет в Хабаровске с 20 по 22 февраля

Конкурс «Играй-город» пройдет в Хабаровске с 20 по 22 февраля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Хабаровчан приглашают принять участие в конкурсе игры на народных инструментах «Играй-город». Он пройдет с 20 по 22 февраля. Победителей выберут в трех номинациях: «Русские народные инструменты», «Национальные инструменты народов мира» и «Смешанная номинация». Цель мероприятия - найти новые таланты среди жителей краевой столицы.
- В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, ансамбли до восьми человек старше шести лет, - рассказали в администрации Хабаровска.
Жюри оценит игру участников по 10-балльной шкале. Учитывать будут мастерство, артистичность, художественную ценность репертуара, соответствие стиля и манеры исполнения.
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