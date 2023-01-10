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НовостиОбщество10 января 2023 2:34

Алевтина Правдина скончалась на 85 году жизни в Хабаровском крае

Она больше 40 лет возглавляла санэпидстанцию Советской Гавани
Александра ЯВИЩЕНКО
Алевтина Правдина скончалась на 85 году жизни в Хабаровском крае

Алевтина Правдина скончалась на 85 году жизни в Хабаровском крае

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили о смерти Правдиной Алевтины Васильевны на 85 году жизни. Она полностью посвятила свою жизнь работе. Устроившись в 1961 году санитарным врачом в санэпидстанции Советской Гавани, уже через три года она возглавила городское ведомство. Алевтина Васильевна занимала должность начальника 40 лет - до 2004 года.

- Ее отличали высокий профессионализм, глубокие знания своего дела, профессиональное чутье, большие организаторские способности и активная жизненная позиция, деловые качества, целеустремленность, умение добиваться поставленных целей, - вспоминают об Алевтине Васильевне в управлении Роспотребнадзора.

С 1963 по 1987 год она также избиралась депутатом горсовета, где возглавляла комиссию по здравоохранению. Ее хорошо знали и высоко ценили не только близкие и коллеги. Алевтину Правдину уважали и жители Совгавани за ее принципиальность и профессионализм.

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