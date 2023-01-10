Хабаровский край получил 1,6 миллиарда рублей на модернизацию здравоохранения в 2022 году

Хабаровский край получил 1,6 миллиардов на модернизацию здравоохранения в 2022 году Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Хабаровский край получил 1,6 миллиарда рублей в 2022 году. Деньги выделялись на капремонт, строительство и реконструкцию медицинских организаций, поставку оборудования и транспорта. Всего за год закуплено 257 единиц оборудования для 34 больниц, поликлиник и ФАПов.

- Большая работа проделана в рамках строительства и реконструкции объектов. Закончено возведение ФАПа в Константиновке и амбулатории в Виноградовке. В следующем году нужно сдать сразу 15 объектов, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В прошлом году капремонт сделали в 22 учреждениях, в девять районов поставили 26 спецмашин. На 98% выполнена задача по трудоустройству медиков в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Удалось привлечь 45 врачей и 26 средних медработников, а по программе «Кадры здравоохранения» - 16 специалистов.

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