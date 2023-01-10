Лучших хранителей истории выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет смотр-конкурс «Лучший хранитель истории». Участие в нем смогут принять представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, учреждений, предприятий и учебных заведений города, семьи, обладающие личными коллекциями и архивами, связанными с историей краевой столицы. Прием заявок начнется 1 февраля и продлится до 1 марта.

- Победителей определят в пяти номинациях. Они получат памятные знаки «Лучший хранитель истории», дипломы, благодарственные письма администрации города, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Задать дополнительные вопросы об участии в конкурсе можно по номеру 57-71-00.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.