Лучших хранителей истории выберут в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске пройдет смотр-конкурс «Лучший хранитель истории». Участие в нем смогут принять представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, учреждений, предприятий и учебных заведений города, семьи, обладающие личными коллекциями и архивами, связанными с историей краевой столицы. Прием заявок начнется 1 февраля и продлится до 1 марта.
- Победителей определят в пяти номинациях. Они получат памятные знаки «Лучший хранитель истории», дипломы, благодарственные письма администрации города, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Задать дополнительные вопросы об участии в конкурсе можно по номеру 57-71-00.
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