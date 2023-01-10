Понтонная переправа в пункте пропуска Покровка откроется до 15 января в Хабаровском крае Фото: @gorbacheva_live Фото: Социальные сети

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирины Горбачевой, открытие понтонной переправы в пункте пропуска Покровка состоится до конца текущей недели. В течение двух лет сообщение «Покровка - Жаохэ» было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В июле 2022-го погранпереход снова открыли. С наступлением зимы приступили ко льдоукрепительным работам, которые в настоящий момент уже завершены. Наплавной мост принят в эксплуатацию.

- Мы готовы принимать и отправлять грузы через границу, - сказала Ирина Горбачева.

10 января на координационном совете примут окончательное решение о возобновлении госконтроля в пункте пропуска и начале оформления грузовых автомобилей.

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