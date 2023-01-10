Акция «Вторая жизнь новогодней елки» стартовала в хабаровском зоосаде «Приамурский» Фото: минкультуры Хабаровского края
В зоосаде «Приамурский» имени Сысоева стартовала акция «Вторая жизнь новогодней елки». Хабаровчане могут сдать хвойные деревья, которые остались после новогодних праздников. Пункты сбора будут открыты в самом зоосаде до 31 января и по четырем адресам:
- ТЦ «Леруа Мерлен» на Трехгорной, 100 (с 10 по 31 января);
- 40 лет Победы, 6 (15 и 22 января);
- Артемовская, 132 (15 и 22 января);
- Калараша, 13 (15 и 22 января).
Сдавать деревья нужно без посторонних предметов - мишуры, игрушек и прочего. Деревья используют для утепления вольеров и в качестве витаминной подкормки для копытных животных.
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