Акция «Вторая жизнь новогодней елки» стартовала в хабаровском зоосаде «Приамурский» Фото: минкультуры Хабаровского края

В зоосаде «Приамурский» имени Сысоева стартовала акция «Вторая жизнь новогодней елки». Хабаровчане могут сдать хвойные деревья, которые остались после новогодних праздников. Пункты сбора будут открыты в самом зоосаде до 31 января и по четырем адресам:

- ТЦ «Леруа Мерлен» на Трехгорной, 100 (с 10 по 31 января);

- 40 лет Победы, 6 (15 и 22 января);

- Артемовская, 132 (15 и 22 января);

- Калараша, 13 (15 и 22 января).

Сдавать деревья нужно без посторонних предметов - мишуры, игрушек и прочего. Деревья используют для утепления вольеров и в качестве витаминной подкормки для копытных животных.

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