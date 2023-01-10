Временное потепление ожидает Хабаровский край 11 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 11 января будет непривычно теплой для этого времени года. Синоптики не прогнозируют осадков. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Ночью температура опустится до -20, зато днем столбик термометра покажет от -8 до -10 градусов.

Теплее станет и в Хабаровском крае. 11 января небольшой снег ожидается в центральных и Аяно-Майском районах. Порывы ветра местами будут достигать 14 метров в секунду.

В южных районах температура ночью будет от -17 до -22, а днем от -5 до -10. В центральной части края - от -16 до -25 ночью, от -5 до -15 днем. На севере будет от 20 до 33 градусов мороза ночью и от -14 до -29 днем.

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