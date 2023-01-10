Социальные выплаты получат медицинские работники Хабаровского края
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Медики Хабаровского края будут ежемесячно получать социальные доплаты, размер которых установило Правительство России. Сумма будет зависеть от специальности и стажа:
- врачи центральных районных и участковых больниц - 18,5 тысячи рублей;
- врачи, принимающие пациентов, проводящие исследования, работающие в поликлиниках и ФАПах, осуществляющие диспансерное наблюдение по основному заболеванию - 14,5 тысячи рублей;
- медики, проводящие сложные исследования, в том числе диагностику онкологических болезней - 14,5 тысячи рублей;
- врачи, которые проводят прижизненные гистологические и цитологические исследования, медики станций скорой помощи - 11,5 тысячи рублей;
- сотрудники центральных районных больниц со средним образованием, фельдшеры и медсестры станций скорой помощи - 6,5-8 тысяч рублей;
- младший медицинский персонал - 4,5 тысячи рублей.
Выплаты будут осуществляться региональным Фондом пенсионного и социального страхования.
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