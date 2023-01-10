Хабаровские школьники передали подарки детям из ЛНР Фото: Администрация Хабаровска

Ученики хабаровской школы №9 собрали и отправили новогодние подарки для детей с Донбасса и бойцов, которые принимают участие в военной спецоперации. Ребята также написали письма с поздравлениями и словами поддержки. Доставку посылок организовали сотрудники ОМОН «Тигр», под патронажем которого находится школа №9.

- В подарок детям Донбасса ребята передали новые рюкзаки, канцелярские принадлежности, сладости. Бойцы ОМОН уже передали коробки получателям, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ученики и педагоги школы села Чугинка в ЛНР поблагодарили хабаровчан за подарки. Директор Анна Лошадкина пообещала, что подарки распределят между всеми детьми.

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