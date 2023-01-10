Вандалы разрушили ледовые скульптуры в хабаровском парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

Несколько ледовых скульптур в парке «Динамо» оказались частично разрушенными после новогодних праздников. У хрупких композиций «Конек-Горбунок» и «Волшебное кольцо» отломаны мелкие детали, над которыми скульпторы кропотливо работали часами напролет. Пока неизвестно, было ли разрушение арт-объектов целенаправленным, или кто-то случайно отломал детали, например, в процессе фотосессии.

- Ситуация повторяется из года в год. Мы не можем приставить охранника к каждой фигуре. Остается рассчитывать на сознательность хабаровчан. Увы, но они постоянно ломают ледовые скульптуры. На этот раз пострадали несколько композиций, сделанных в рамках конкурса «Амурский хрусталь», - сказала Мария Мельникова, представитель администрации Хабаровска.

Жителей города призывают бережно относиться к произведениям скульпторов.

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