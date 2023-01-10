Кинул таксиста и ограбил сотрудницу депо: «турне» по Хабаровску обернулось уголовкой для жителя ЕАО

Мужчина украл сумочку у сотрудницы депо и обманул таксиста на 14 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники транспортной полиции Хабаровска задержали жителя ЕАО, который во время поездки в краевую столицу стащил сумочку у местной жительницы и кинул таксиста на крупную сумму. Его нашли в одном из сел Еврейской автономии, откуда тот сразу отправился в отдел полиции.

Житель села Амурзет приехал в Хабаровск из Биробиджана на такси. Он договорился с водителем, что заплатит ему 15 тысяч рублей, которые получит в краевой столице. Прибыв в город, пассажир то и дело останавливал машину на разных адресах. Одним из них стало вагонное депо Хабаровск-2. Мужчина ненадолго вышел из машины, а вернулся с женской сумочкой в руках, которую он украл из рабочего кабинета хабаровчанки. Именно ее владелица позже позвонила в полицию, чтобы сообщить о краже. Когда турне по городу закончилось, гость краевой столицы отдал таксисту всего 600 рублей вместо обещанных 15 тысяч.

Полицейские завели уголовное дело на мужчину по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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