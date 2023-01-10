Улетела в кусты: школьница из Магадана едва не разбилась, катаясь на ватрушке

Школьница из Магадана пострадала при катании на тюбинге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летняя школьница из Магадана вместе с родителями отдыхала за городом в районе сопки рядом с Арманским перевалом. Она каталась на тюбинге и весело проводила время. Во время очередного съезда со склона ватрушка подскочила на кочке. Девушка вылетела и упала в кустарник. К счастью, она не разбилась, но помощь медиков все же понадобилась. У подростка диагностировали ушибленные раны.

О случившемся стало известно полицейским. Они призывают соблюдать правила безопасности при катании на тюбинге: выбирать места, удаленные от дорог и водоемов, не садиться вдвоем в одноместную ватрушку, не задерживаться внизу после съезда. При спуске со снежного склона тюбинг разгоняется до 40 километров в час. Любое препятствие на пути может стать смертельно опасным.

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