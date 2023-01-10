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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:05

Улетела в кусты: школьница из Магадана едва не разбилась, катаясь на ватрушке

Школьница из Магадана пострадала при катании на тюбинге
Александра ЯВИЩЕНКО
Школьница из Магадана пострадала при катании на тюбинге

Школьница из Магадана пострадала при катании на тюбинге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летняя школьница из Магадана вместе с родителями отдыхала за городом в районе сопки рядом с Арманским перевалом. Она каталась на тюбинге и весело проводила время. Во время очередного съезда со склона ватрушка подскочила на кочке. Девушка вылетела и упала в кустарник. К счастью, она не разбилась, но помощь медиков все же понадобилась. У подростка диагностировали ушибленные раны.

О случившемся стало известно полицейским. Они призывают соблюдать правила безопасности при катании на тюбинге: выбирать места, удаленные от дорог и водоемов, не садиться вдвоем в одноместную ватрушку, не задерживаться внизу после съезда. При спуске со снежного склона тюбинг разгоняется до 40 километров в час. Любое препятствие на пути может стать смертельно опасным.

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