В Хабаровском крае дан старт началу кампании по празднованию 85-летия региона Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт началу кампании по празднованию дня рождения края. Теперь все мероприятия, проходящие в регионе, будут проводиться под знаком 85-летия края. Это касается как культурно-массовых событий, так и спортивных состязаний.

- В конце прошлого года создан оргкомитет, который я возглавил лично. И сегодня обозначаю начало проведения масштабной кампании по празднованию 85-летия Хабаровского края. И здесь главное - результат! Юбилей должен стать ярким, запоминающимся событием для всех наших граждан, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор входит в оргкомитет по подготовке празднования дня рождения краевой столицы. В этом году Хабаровску исполняется 165 лет.

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