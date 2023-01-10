За прошлый год в Хабаровском крае выработано рекордное количество электроэнергии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае энергетики за прошлый год выработали рекордное количество электроэнергии. По сравнению с 2021 годом показатель вырос почти на 13 процентов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, тепловые электростанции «Дальневосточной генерирующей компании» производят 96,5 процента электроэнергии и 68 процентов тепловой энергии от всей потребности в регионе. Централизованным электричеством обеспечены 95 процентов населения края.

В прошлом году на ремонт энергообъектов было направлено 10,6 миллиарда рублей. В порядок привели магистральные теплосети и отремонтировали оборудование ТЭЦ.

- Филиалом АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» отремонтировано 827 километров воздушных линий электропередачи, 872 единицы электротехнического оборудования подстанций, расчищено 900 гектаров просек воздушных линий электропередачи, - рассказали в правительстве.

В 2023 году поменяют еще 16 километров теплосетей и будут дальше ремонтировать оборудование. Также в новом году продолжится реализация проекта по стройке ТЭЦ-4. Работы ведутся по намеченному плану, вне зависимости от санкций. Станцию введут в эксплуатацию ориентировочно в 2025 году.

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