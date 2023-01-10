Проснулся в горящем доме: пожар в квартире едва не унес жизнь жителя Магадана Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане мужчина едва не погиб в пожаре в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, он проснулся и увидел горящий обогреватель, попытался самостоятельно потушить пламя, но не смог. Пожар произошел на улице Транспортная, 12. Пожарных вызвали соседи, именно они почувствовали запах дыма.

- Хозяин квартиры, где произошло возгорание, проснулся и увидел пылающий в углу обогреватель. Вместо того, чтобы немедленно вызвать пожарных, мужчина предпринял попытку самостоятельно потушить возгорание, однако успехом его действия не увенчались, - рассказали в МЧС.

Соседи покинули квартиры самостоятельно. Пожарные вывели мужчину на улицу и передали медикам. Те диагностировали у него отравление угарным газом и забрали в больницу. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы обогревателя.

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