Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае остается сложной Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, во время праздников жители региона посещали медицинские учреждения меньше, чем в обычные дни, но обстановка все еще остается напряженной.

- Эпидемический порог превышен в Хабаровском, Вяземском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском и Охотском районах. По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В управлении напомнили, что во избежание заражения опасными видами респираторных заболеваний и гриппа жителям региона рекомендуют пользоваться защитными масками, меньше находиться в местах массового пребывания людей и часто мыть руки.

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