Ослепило солнце: в Хабаровском крае будут судить автомобилистку, насмерть сбившую ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Николаевском районе Хабаровского края в суд направили уголовное дело о совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, за рулем машины была женщина, она не уступила дорогу пешеходу на переходе и совершила наезд на 10-летнего ребенка. В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

- Во время допроса обвиняемая пояснила, что наезд совершила из-за того, что была ослеплена солнцем. Однако в ходе следственного эксперимента эти доводы были опровергнуты, - рассказали в полиции.

Дело завели по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование закончено, дело направили в суд. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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