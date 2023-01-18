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НовостиОбщество17 января 2023 23:05

Воспитанники Петрынинского центра получили стипендии от Хабаровской епархии

Ребят поощряют за готовность прийти на помощь другим
Александра ЯВИЩЕНКО
Воспитанники Петрынинского центра получили стипендии от Хабаровской епархии

Воспитанники Петрынинского центра получили стипендии от Хабаровской епархии

Фото: Администрация Хабаровска

Воспитанники Петрынинского центра дважды в год могут получить стипендии от Хабаровской епархии - на Рождество и Пасху. Награда положена тем ребятам, которые всегда готовы прийти на помощь другим и сделать это бескорыстно.

В этот раз стипендии получили двое школьников - Павел Нелюбин и Кристина Межевова. Их поздравили с заслуженной наградой. Размер поощрений составил пять тысяч рублей.

Напомним, в центре психолого-педагогической помощи подростки с девиантно-криминальным поведением получают основное общее и профессиональное образование. Многие из них занимаются волонтерством. Они, в основном, помогают детям-инвалидам и пожилым людям.

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