Воспитанники Петрынинского центра получили стипендии от Хабаровской епархии Фото: Администрация Хабаровска

Воспитанники Петрынинского центра дважды в год могут получить стипендии от Хабаровской епархии - на Рождество и Пасху. Награда положена тем ребятам, которые всегда готовы прийти на помощь другим и сделать это бескорыстно.

В этот раз стипендии получили двое школьников - Павел Нелюбин и Кристина Межевова. Их поздравили с заслуженной наградой. Размер поощрений составил пять тысяч рублей.

Напомним, в центре психолого-педагогической помощи подростки с девиантно-криминальным поведением получают основное общее и профессиональное образование. Многие из них занимаются волонтерством. Они, в основном, помогают детям-инвалидам и пожилым людям.

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