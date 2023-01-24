Росводресурсы выделит средства на достройку дамбы в Комсомольске в 2023 году

Больше 650 миллионов рублей выделит Росводресурсы на строительство дамбы в Комсомольске Фото: минстрой Хабаровского края
Федеральное агентство Росводресурсы направит 652,3 миллиона рублей на строительство дамбы в Комсомольске. В 2023 году планируется завершить второй и финальный – третий этап работ.
- Капитальные сооружения остаются самым эффективным инструментом на случай удара водной стихии. Впереди – новый строительный сезон, перед которым регионы должны полностью завершить подготовку, - сказала Наталья Сологуб, замруководителя Росводресурсов.
В Комсомольске построят сооружение, которое защитит жителей центрального округа и правого берега реки Силинки. Первым этапом строительства руководит «Уральская энергетическая строительная компания». За второй и третий этап ответственна ООО «Карьер Известковый». Работы на дамбе планируют завершить до конца 2023 года.
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