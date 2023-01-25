На затопленный в Хабаровском крае паром «Сахалин-10» билеты никто не покупал

У берегов Хабаровского края на судне была обнаружена водотечность. Фото: Сахалинское морское пароходство

Появились подробности ЧП с паромом «Сахалин-10» в Татарском проливе. Напомним, что 22 января во время выполнения рейса на борт судна начала поступать забортная вода. В причинах разбираются правоохранительные органы.

Паром «Сахалин-10» выходил из порта Ванино в порт Холмск. У берегов Хабаровского края на судне была обнаружена водотечность. О пробоине говорить преждевременно - вода могла начать поступать из насосов или другого оборудования.

- По уточненным данным, пассажиров на борту парома не было. Во всяком случае, билеты на рейс не продавали ни в кассах Ванино, ни в Холмске. На борту были члены экипажа и водители грузовых машин. Судно перевозило железнодорожные вагоны с грузом и автомобили, - уточнил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

«Сахалин-10» вернулся в порт Ванино, в результате ЧП никто не пострадал. Решается вопрос о ремонте судна. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям судовладельца, установлены причины произошедшего.

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