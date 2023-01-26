Столетие гражданской авиации отметят жители Хабаровского края Фото: пресс-служба авиакомпании «Аврора»

Ежегодно 9 февраля в России празднуют День гражданской авиации. В этом году ей исполнится 100 лет. В честь юбилея в Хабаровском крае организуют торжественные мероприятия - тематические и фотовыставки, флешмобы, уличные акции, праздничные концерты, танцы и споттинги. Минтранс уже запустил викторину для тех, кто разбирается в отечественной авиации. Победитель получит бесплатный билет на любой рейс внутри региона.

- Начиная с этой недели краевые телекомпании покажут сюжеты об авиадинастиях, семьях пилотов, механиков, работников аэровокзальных служб, сотрудниках крупнейших авиазаводов Комсомольска, Хабаровского аэропортового комплекса, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Фотовыставки в честь праздника откроются с начала февраля в краевом дворце дружбы «Русь», хабаровском аэропорту, Государственном архиве края. С 6 по 10 февраля в терминале внутренних воздушных линий можно будет купить тематические открытки.

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