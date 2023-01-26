Предприниматели Хабаровского края будут получать онлайн-уведомления о проверках Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Бизнесмены края смогут узнавать о грядущих проверках в кабинете «Госуслуг» или на платформе МСП.РФ. В уведомлении будут отображаться детали предстоящего мероприятия, а если это профилактическое посещение, от него можно будет отказаться.

- Предприниматели массово просили сделать так, чтобы они получали уведомления. Поэтому мы быстро реализовали новый функционал на платформе, - сказал Александр Исаевич, гендиректор корпорации МСП.

С момента запуска новой функции было уже разослано больше 800 тысяч уведомлений. Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте МСП.РФ, а подтвердить согласие - на портале «Госуслуг».

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